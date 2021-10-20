Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde vahşi sika geyiği görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sika geyikleri, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor.

Köpek tarafından kovalanan geyiği görenXie Hongqin adlı yerel köylü, o anları şöyle aktardı;

"Geyiği Pazar günü sabah 8 civarında, kıyafetlerimi dışarı asarken gördüm. Köpeğim geyiği kovalayıp duruyordu. İlk gördüğümde sika geyiği olduğundan emin değildim. Kovalamaca yaklaşık 15 dakika sürdü, sonra köpeğimi durdurdum çünkü hepimiz vahşi hayvanların korunması gerektiğini biliyoruz."

Yaban hayatının korunması ve ekoloji restorasyonunun bir sonucu olarak sika geyiklerinin nüfusu son yıllarda artıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Huangshan şehrinden bildiriyor.

Xinhua - Son Dakika Haberleri