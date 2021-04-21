Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu
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Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu

Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu
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Endonezya donanmasına ait denizaltılardan biri Bali sularında yapılan tatbikat sırasında kayboldu. Silahlı kuvvetler yetkililerinin de doğruladığı olay sabaha karşı gerçekleşirken, geminin kaybolduğu tatbikat sırasında yaptığı torpido atışıyla ilgili sonuçları merkeze göndermemesiyle ortaya çıktı. Denizaltının bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Endonezya Donanma Sözcüsü Amiral Julius Widjojono, Bali sularında yapılan tatbikat esnasında denizaltının, torpido atışı yaptıktan sonra atış sonucunu merkeze bildirmeyince kaybolduğunun anlaşıldığını söyledi.

DENİZALTININ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İçinde 53 kişi bulunan 1981 Almana yapımıKRI Nanggala 402 tipi denizaltının bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Dünya bu olayı konuşuyor! Savunma bakanlığı doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu

SABAHA KARŞI KAYBOLDU

Savunma bakanlığı yetkilileri henüz açıklama yapmazken, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, denizaltının kaybolduğunu doğruladı. Mareşal denizaltının Bali'nin 60 mil kuzeyinde sabaha karşı saat 3 sularında kaybolduğunu söyledi.

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