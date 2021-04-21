Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu

Endonezya donanmasına ait denizaltılardan biri Bali sularında yapılan tatbikat sırasında kayboldu. Silahlı kuvvetler yetkililerinin de doğruladığı olay sabaha karşı gerçekleşirken, geminin kaybolduğu tatbikat sırasında yaptığı torpido atışıyla ilgili sonuçları merkeze göndermemesiyle ortaya çıktı. Denizaltının bulunması için çalışmalar başlatıldı.