Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Polis korona tedbirlerine uymayan genci parkta otomobille kovaladı

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Almanya'nın Hamburg kentinde polisin, maske uyarılarına kulak asmayan 17 yaşındaki bir genci otomobille kovaladığı görüntüler gündem yarattı.

Almanya'da 28 Mart'a kadar uygulanacak olan koronavirüs kısıtlamalarında önümüzdeki hafta itibari ile çok kademeli bir açılım sürecine gidilecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Ancak sürece hızlı giriş yapan gençler daha şimdiden parklarda maskesiz ve kalabalıklar halinde zaman geçiriyor. Hamburg kentinde parkta maskesiz şekilde dolanan gençlere polis ekipleri devamlı uyarılarda bulunurken, uyarılara kulak asmayan 17 yaşındaki bir gencin polis otomobili tarafından kovalanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

POLİS KOVALADI, 17 YAŞINDAKİ GENÇ KAÇTI

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir parkta çekildiği belirtilen görüntüde, koronavirüs tedbirlerine uymayan gencin polis tarafından araçla kovalandığı görülüyor.