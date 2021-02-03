Dünya bu belediye başkanını konuşuyor! Sağlık personeli yokluğu nedeniyle koronavirüse yakalanmayı yasakladı
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Dünya bu belediye başkanını konuşuyor! Sağlık personeli yokluğu nedeniyle koronavirüse yakalanmayı yasakladı

03.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:47

İtalya'nın Sardunya bölgesindeki Oniferi kentinin Belediye Başkanı Stefania Piras, sağlık personeli yokluğu nedeniyle kent sakinlerinin koronavirüse yakalanmalarını ve ilaç talep etmelerini yasakladı.

İtalya'nın Sardunya bölgesindeki Oniferi kentinin belediye başkanı Stefania Piras, pratisyen hekim bulma umudunu yitirince kent sakinlerinin koronavirüse yakalanmalarının yasaklandığı bir talimat yayınladı.

GÜN İÇİNDE 7 BİN 925 KİŞİYE KORONA TANISI KONULDU

İtalya'nın önde gelen ajanslarından AGI'nin aktardığına göre, Belediye Başkanı Piras, yayınladığı talimatın birer kopyasını eyaletin başkenti Nauro'nun valisi, bölgesel sağlık departmanı ve Sardunya bölgesel hükümetine bağlı sağlık müfettişine gönderdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son verilere göre, gün içinde 7 bin 925 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Vaka sayısı bir önceki güne göre daha düşük çıkarken, son 24 saatte yapılan yaklaşık 70 bin testin önceki günlere göre daha az olması dikkati çekti.

Dünya bu belediye başkanını konuşuyor! Sağlık personeli yokluğu nedeniyle koronavirüse yakalanmayı yasakladı

SON 24 SAATTE 329 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şu an İtalya'da koronavirüs tanısıyla tedavi görenlerin sayısı 447 bin 598. Son 24 saatte 13 bin 975 kişi iyileşti, 329 hasta hayatını kaybetti.

Böylece salgının başından bu yana enfekte olan toplam 2 milyon 560 bin 957 kişiden 2 milyon 24 bin 523 kişi iyileşti, 88 bin 845 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya bu belediye başkanını konuşuyor! Sağlık personeli yokluğu nedeniyle koronavirüse yakalanmayı yasakladı
Haber Yorumları (1)
FERHAT: Ali yazar veli bozar: küp suyunu çeker azar azar. Üzülmüşüm ne yarar.
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