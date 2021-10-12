Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı çöktü! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Aşı karşıtlarının kanıt olarak gösterdiği, aşıların kalp iltihabına sebep olduğuna yönelik çalışma Kanada'daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü tarafından geri çekildi. Üniversite aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma nedeniyle özür yayınlarken, araştırmada korona aşısı yapılan bin kişiden birinin miyokardit olabileceği belirtiliyordu.
Kanada'daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve İlk defa MedRxiv'de yayımlanan çalışmada koronavirüs aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu söylendi. Ancak yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.
ÜNİVERSİTE ÖZÜR YAYINLADI
Korona aşısının kullanım için güvenli olmadığı fikrini desteklemek için aşı karşıtlarınca yaygın olarak kullanılan çalışma ile ilgili üniversite özür yayınladı. Çalışmada koronavirüs aşısı yapılan bin kişiden birinin miyokardit olabileceği belirtiliyordu.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı yaptırmanın önemini vurgulamayı sürdürüyor.
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