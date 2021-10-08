Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: 3 saniyeden fazla nefes alamıyorum

Abd'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı.

YOĞUN BAKIMDA CANLI YAYIN YAPTI

Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti.

"İŞTE KORONANIN YAPTIĞI BU, İNSANLARI ÖLDÜRMEK"

Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosu oldu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.

''ÜÇ SANİYEDEN FAZLA NEFES ALAMIYORUM''

Ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi şunları söyledi: "Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum."

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