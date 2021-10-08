Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: 3 saniyeden fazla nefes alamıyorum - Haberler
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Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: 3 saniyeden fazla nefes alamıyorum

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD'de koronavirüs aşısı olmayı reddeden bir adam, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Haberi Facebook hesabından yaptığı canlı yayınında açıklayan hasta adamın sadece birkaç saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Hasta, son canlı yayınında virüsün onu öldürmek üzere olduğunu, 3 saniyeden fazla nefes alamadığını ve insanların aşı olması gerektiğini söyledi.

Abd'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı.

Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti.

Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosu oldu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.

Ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi şunları söyledi: "Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum."

Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: 3 saniyeden fazla nefes alamıyorum
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Gözde Nur Bayar
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