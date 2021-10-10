Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi - Haberler
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Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye giren kadın kalp krizi geçirdi

Sosyal medyada başına gelen bir olayı paylaşan kadın, arkadaşının düğününde sağdıçla ilişkiye girdikten sonra kalp krizi geçirdiğini söyledi. Kadın, hastalığının nedenini cinsel ilişkiye bağladı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Reddit'te ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın kullanıcı da bu platformda yaptığı paylaşımla, başına gelenleri anlattı.

ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNDE TANIŞTI

Kadın, arkadaşının düğününde tanıştığı ve konuşmaya başladığı sağdıçla, otele gittiklerini ve daha sonra ilişkiye girdiklerini anlattı. Ancak ilişki sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kalp krizi geçirdiğini söyledi.

HEMEN TEDAVİYE ALINDI

Olayın ardından tedaviye alınan kadın, bir süre hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. EGK grafiklerinin normale dönmesinin ardından yeniden eski hayatına kavuşan kadın, doktorların ilişki konusunda ise kendisini uyardığını belirtti.

Kadının anlattıkları kullanıcılar tarafından çok ilgi gördü. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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