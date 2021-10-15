Anime karakterine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi - Haberler
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Anime karakterine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya milletvekili Natalya Poklonskaya, muhalif çıkışları sonrası Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı. Japonya'da anime karakterlerine de ilham veren Poklonskaya ile ilgili alınan karar sürgün olarak nitelendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, partisi Birleşik Rusya milletvekillerinden Natalya Poklonskaya ile ilgili kritik bir karar aldı.

2018'de Putin'in partisinin emeklilikle tasarısına karşı çıkan tek isim olan 41 yaşındaki Poklonskaya, Birleşik Rusya içinde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Putin'e karşı çıkmasıyla adını duyuran Poklonskaya, Afrika ülkesi Cape Verde'ye büyükelçi olarak atandı.

Anime karakterlerine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

The Times'ın haberinde Poklonskaya'yla ilgili alınan bu karar sürgün olarak nitelendi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından önce başsavcı olarak görev yapan Poklonskaya, Japonya'da anime karakterlerine de ilham olmuştu.

Rusya'da 2016 seçimleriyle birlikte parlamentoya giren Poklonskaya, kızının anime kahramanı olduğu için büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, "Çok meşgul olduğum için çizimlere çok dikkat veremedim" dedi.

Anime karakterlerine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi

Anime kelimesi aslında ilk defa Fransızcada "dessin anime" şeklinde kullanılmıştır. İngilizcede ise "animation" olarak kullanılmıştır. Anime tanımı için Japon menşeili ve Japonlara özgü kendine has bir üslubu olan çizimlerin canlandırılmasıdır, diyebiliriz. Bu canlandırma dizi gibi uzun bölümler de sürebilir, film gibi uzun metraj da olabilir. Animeler genellikle mangalardan uyarlansa da manga dışı pek çok kaynağı da vardır.

Anime karakterine ilham olmuştu! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i kızdıran vekil Afrika'ya sürgün edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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