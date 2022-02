Dünya 5'ten büyüktür hangi ülkelerdir? Dünya 5'ten büyüktür sözündeki 5 ülke hangisidir, söz kime ait? Dünyanın en güçlü kabul edilen 5 ülkesi neresi?

Dünya 5'ten büyüktür, 12. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dillendirdiği bir politik doktrindir. Peki, Dünya 5'ten büyüktür hangi ülkelerdir? "Dünya 5'ten büyüktür" sözündeki 5 ülke hangisidir? Dünyanın en güçlü kabul edilen 5 ülkesi neresi?

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR NE DEMEK? SÖZ KİME AİT?

Dünya 5'ten büyüktür, 12. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dillendirdiği bir politik doktrindir. Tümcedeki "5" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan beş ülkeye gönderimde bulunmaktadır. Bu beş ülkenin veto hakkı doktrinin temel hedefidir. Tayyip Erdoğan, bu beş ülkenin Birleşmiş Milletleri etkisizleştirdiğini savunmaktadır. Erdoğan, ilk kez 2013'te dile getirdiği doktrini New York'ta yapılan 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da bunu değinmiştir. Doktrin ders kitaplarına kadar girmiştir.

2017'de Ek'rem adında bir rapçi "The World is Bigger Than Five" şarkısı yayımlamıştır.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR SÖZÜNDE GEÇEN 5 ÜLKE HANGİSİDİR?

Dünya 5'ten büyüktür sözündeki 5 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir.

Dünya 5'ten büyüktür sözündeki 5 ülkenin isimleri:

- Rusya

- ABD

- İngiltere (Birleşik Krallık)

- Fransa

- Çin

Bu 5 ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir.

Daimi üyelerin mevcut liderleri şu şekilde:

Rusya : Vladimir Putin

ABD : Joe Biden

İngiltere (Birleşik Krallık) : Boris Johnson

Fransa : Emmanuel Macron

Çin : Xi Jinping

