Dungeons & Dragons: Dark Alliance için sinematik fragman yayınlandı! Dungeons & Dragons: Dark Alliance ne zaman çıkış yapacak?

Dark Alliance, Tuque Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan üçüncü şahıs aksiyon rol yapma oyunu Dungeons & Dragons: Dark Alliance için sinematik bir fragman yayınlandı. Dungeons & Dragons: Dark Alliance ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

Dark Alliance, Tuque Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan , Dungeons & Dragons masa üstü rol yapma sistemine dayanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Baldur's Gate: Dark Alliance ve Baldur's Gate: Dark Alliance II'nin manevi halefidir. İlk olarak 2020'de PC ve konsollarda yayınlanması planlanan pandemi koşulları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, bugün itibarıyla platform için çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One ve Steam üzerinden oyunseverlerin hizmetine sunulacak. Ayrıca oyun, Xbox Game Pass'e de gelecek.

Oyunun, Steam üzerindeki satış fiyatı 113,75 TL, Deluxe versiyonu ise 170,00 TL'den satışa sunuluyor.

DUNGEONS & DRAGONS: DARK ALLIANCE TANITIM YAZISI

Dark Alliance, Dungeons & Dragons dünyasını gerçek zamanlı savaş ve dinamik eşli oyun içeren, patlama dolu bir aksiyon RYO'da canlandırıyor.

Buz devleri ve intikamcı ejderhalar Icewind Dale'da başıboş dolanırken, istilacı şeytani ordular her gün daha da güçleniyor. Dört kahramanın yaratıkların saldırısını geri püskürtmesi ve karanlığa karşı savunma yapması gerekiyor.

Kahramanını seç ve en fazla üç arkadaşınla birlikte efsanevi canavarlarla savaş. Durdurulamayan bölüm sonu canavarlarını alt ederek, güçlü teçhizatlar kazanarak ve yeni yetenekleri açıp daha büyük zorluklara meydan okuyarak Icewind Dale'ın soğuk dünyasını keşfet.

DUNGEONS & DRAGONS: DARK ALLIANCE SİNEMATİK FRAGMAN