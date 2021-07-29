Dunganlar kimdir? Dunganlar müslüman mı? İşte Dunganlar hakkında detaylı bilgiler
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Dunganlar kimdir? Dunganlar müslüman mı? İşte Dunganlar hakkında detaylı bilgiler

Dunganlar kimdir? Dunganlar müslüman mı? İşte Dunganlar hakkında detaylı bilgiler
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Çin'deki baskılardan kaçıp 1877 yılında önce Sovyetler Birliğine sığınan Dunganlar ile ilgili bilgiler internette merak edilmekte. Peki, Dunganlar kimdir? Dunganlar müslüman mı? İşte Dunganlar hakkında detaylı bilgiler

Türki halklar da bu etnik grubun üyelerini "Dungan"/"Tunggan" olarak bilinen ve 1877 yılında Sovyetler Birliğine sığınan Dunganlar ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DUNGANLAR KİMDİR?

Çin'deki baskılardan kaçıp 1877 yılında önce Sovyetler Birliği devletlerinde daha sonra daKırgızistan'a sığınan ve burada yaşayan Çin kökenli Müslüman bir halka ilişkin kullanılan bir terimdir. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Türki halklar da bu etnik grubun üyelerini "Dungan"/"Tunggan" olarak bilirler. Ancak hem Çin hem de eski Sovyetler Birliği'nde yaşayan bu etnik grubun üyeleri kendilerini Hui olarak tanımlar.

Artık bağımsızlığa kavuşmuş eski Sovyetler Birliği devletlerindeki nüfus sayımlarına göre Dunganlar, Çinlilerden ayrı bir etnik grup olarak sayılmak üzere Kazakistan (1999 nüfus sayımına göre 36.900 kişi), Kırgızistan (2009 nüfus sayımına göre 58.049 kişi) ve Rusya (2002 nüfus sayımına göre 801 kişi)'da rastlanabilir.

Ünlü Kırgız yazarı Tölögön Kasımbekov'un "Baskın" adlı romanında mülteci Çinlilerle ilk karşılaşma, son derece renkli ve ilgi çekici bir biçimde resmedilmiştir. Akayev sonrasında yaşanan toplumsal hareketlerin tetiklediği kimi eğilimler yüzünden, Kırgız-Dungan etnik çatışması gibi gösterilen bazı tek olaylar bir yana bırakılırsa, Dunganlar bugün Kırgızistan'da 143 yıllık huzurlu bir geçmişe sahiptir ve nüfus bakımından ilk sıralarda yer alan azınlık toplumlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

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Dunganlar kimdir? Dunganlar müslüman mı? İşte Dunganlar hakkında detaylı bilgiler - Haberler
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