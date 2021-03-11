Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı 2 yıl önce sinyal vermiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı 2 yıl önce sinyal vermiş

11.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:56

Hayatını kaybeden Türk müziğinin usta sanatçısı Rasim Öztekin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren oyuncunun 2019 yılında kalbine pil takıldığı ve hayatına bununla devam ettiği öğrenildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan ve sadece işleriyle gündeme gelen sanatçının yaklaşık 3 yıldır kalbiyle mücadele ettiği öğrenildi.

Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı 2 yıl önce sinyal vermiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı 2 yıl önce sinyal vermiş - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:57:54. #1.15#
title