Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı 2 yıl önce sinyal vermiş
11.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:56
Hayatını kaybeden Türk müziğinin usta sanatçısı Rasim Öztekin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren oyuncunun 2019 yılında kalbine pil takıldığı ve hayatına bununla devam ettiği öğrenildi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan ve sadece işleriyle gündeme gelen sanatçının yaklaşık 3 yıldır kalbiyle mücadele ettiği öğrenildi.