Dün akşam vefat eden Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı tiyatrocu Jale Birsel de hayatını kaybetti

18.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:57

Usta oyuncu Yıldır Kenter'in ölümünün ardından duayen isim Jale Birsel'den de kötü haber geldi. Bir süredir hasta olan Jale Birsel, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

BAKIMEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu ortaya çıktı.

KÖTÜ HABERİ DEVLET TİYATROLARI DUYURDU

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

AYNI SINIFTALARDI

Öte yandan Jale Birsel, dün akşam hayatını kaybeden Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıftaydı. Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel, 1999 yılında vefat etmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır. 38 yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbirinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.