Dumlupınar'da mezarlık çevre duvarı çalışması
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Dumlupınar'da mezarlık çevre duvarı çalışması

Dumlupınar'da mezarlık çevre duvarı çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde mezarlık çevre duvarlarının yapımına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde mezarlık çevre duvarlarının yapımına başlandığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Yeni mezarlık projemiz kapsamında mezarlık çevre duvarlarının yapımına Allah'ın izniyle başladık. Kısa sürede çalışmaları bitirmek hedefimiz. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Dumlupınar ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da mezarlık çevre duvarı çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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