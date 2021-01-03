Dumanların kapladığı binaya girip muhabbet kuşunu kurtardı
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Dumanların kapladığı binaya girip muhabbet kuşunu kurtardı

03.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:40
Dumanların kapladığı binaya girip muhabbet kuşunu kurtardı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın altında bulunan kömürlükte çıkan yangında dumanlar binayı sardı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın altında bulunan kömürlükte çıkan yangında dumanlar binayı sardı. Yaşlı bir kadın dumanların arasına girerek beslediği muhabbet kuşunu kurtardı. Saat 15.30 sıralarında, Adapazarı Yağcılar Mahallesi 1359 Sokak'ta bulunan apartmanın altında bulunan kömürlükte çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanın apartmanı kaplaması sonrası bina sakinleri kısa sürede evlerini boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada yaşlı bir kadın dumanların arasından apartmana girerek beslediği muhabbet kuşunu dışarı çıkardı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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