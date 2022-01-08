Dükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu

Dükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de iş yerini açan esnaf, silahlı saldırıya uğradı.

Güngören'de iş yerini açan esnaf, silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören'de sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giyim mağazasını açmaya gelen 42 yaşındaki Mehmet Tekin isimli esnaf, silahlı saldırıya uğradı. Tekin'in arkasından yaklaşan saldırgan, bacağına doğru 2 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Tekin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esnafa silahlı saldırı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gören esnaf Hasan Eser, "Sabah geldiğimde aşağı indim. Kalabalık vardı. Yerde yatan bir şahıs vardı. Şahıs vurulmuş. Ayağından kanlar akıyordu. Ambulansı beklediler. Ambulans geldi. Ambulansa bindirdiler ve götürdüler. O ara polis geldi. Polis inceleme başlattı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sokak ortasında oğlunun cesedini gören anne feryat etti: Seni kurtaramadım

Sokak ortasında oğlunun cesedini gören anne feryat etti: Seni kurtaramadım

 Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

 74 yaşındaki adam, yarım asırlık eşini gözünü kırpmadan öldürdü

74 yaşındaki adam, yarım asırlık eşini gözünü kırpmadan öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title