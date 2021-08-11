Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
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Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı

Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

IĞDIR'da 15 yaşındaki A.T.E., çalıştığı dükkanın önünde fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'in (40) yüzüne tekme attı.

IĞDIR'da 15 yaşındaki A.T.E., çalıştığı dükkanın önünde fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'in (40) yüzüne tekme attı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından gözaltına alınan A.T.E., pişman olduğunu söylediği ifadesi sonrası ailesine teslim edildi.

Olay, 18 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. A.T.E., çalıştığı dükkanın önünde, sürünerek ilerleyebilen fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir'e tekmeli saldırıda bulundu. Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığılan Demir'in yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların tepkisi üzerine A.T.E. kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, kamera kayıtlarını incelemeye aldı.Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.T.E., emniyete götürüldü. Çocuk Şubesi ekipleri, ifadesinde pişman olduğunu söyleyen A.T.E.'yi ailesine teslim edildi. Öte yandan yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.


Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı
Dükkanın önünde duran engelliye tekme attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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