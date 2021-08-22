Düğünün ardından ikram edilen tavuklu pilav, 28 kişiyi hastanelik etti

Düğünün ardından ikram edilen tavuklu pilav, 28 kişiyi hastanelik etti Onlarca kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir düğün yemeği sonrasında ikram edilen tavuklu pilavdan dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düğünün ardından ikram edilen tavuklu pilav, 28 kişiyi hastanelik etti

Onlarca kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir düğün yemeği sonrasında ikram edilen tavuklu pilavdan dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 28 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Nusretiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. isimli vatandaş, oğlu İsmail K.'nin düğününün ardından evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Yaklaşık 40 kişiye ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen bazı vatandaşlar gece saatlerinde fenalaşınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine zehirlendikleri değerlendirilen bazı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumu iyi olan bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile hastanelere geldi. Pilavdan yiyen 28 kişi, zehirlenme şüphesi ile hastaneye giderek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan vatandaşların, mide bulantısı, baş dönmesi ve benzer belirtilerinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak