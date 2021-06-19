Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal - Haberler | 3. Sayfa

Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğüne giderken araçlarının takla atması sonucu 10 akrabasının yaralandığını duyan gelin ve damat hastaneye koştu.

Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğüne giderken araçlarının takla atması sonucu 10 akrabasının yaralandığını duyan gelin ve damat hastaneye koştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akrabalarının düğününe giderken araçlarının takla atarak tarlaya uçması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı haber alan Gelin Sultan İnce ile Damat Mehmet Dönmez düğünü bırakıp hastaneye koştular. En mutlu günlerinde acı haberle yıkılan çift, yakınlarının bütün telkinlerine rağmen kına gecelerini hastanede yaralı akrabalarının yanında geçirdi.

Kaza, İslahiye ilçesi Hasanyök Mahallesi'nde meydana geldi. düğüne giden Uğur Ö. Yönetimindeki 27 AFM 790 Fiat marka hafif ticari araç, virajı alamayınca taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Uğur Ö., Esra Ö., Dilek Ö, Ayşegül Ö., Eren Yılmaz Ö., Meryem Ö., Nimet Ecrin B., Emre Ö., Ahmet Can B., Zeynep B. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Akrabalarının kaza yaptığını duyan gelin Sultan İnce ve damat Mehmet Dönmez düğün elbiseleriyle İslahiye Devlet Hastanesine koştu.

Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu
Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu
Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu
Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Yaralı halde direksiyon başına geçip kaza yapan sürücü, hayatını kaybetti
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Aracıyla uçurumdan yuvarlanan kadın, canının derdine düşeceğine gazetecilere saldırdı
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada
Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Merve Dizdar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Aytaç Kara Merih Demiral Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:43:30. #1.14#

title