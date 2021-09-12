Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu - Haberler
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Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Haberler | Güncel
Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Gökhan Karaman (32), katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Gökhan Karaman (32), katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.D. (31), düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.'nin tabancasından çıkan bir kurşun, o sırada yanında bulunan Gökhan Karaman'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Gökhan Karaman, ağır yaralandı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Son Dakika Haberleri
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