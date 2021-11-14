DÜĞÜNDE KAVGA EDİP, ARACINI DAVETLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ: 7 YARALI - Haberler
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DÜĞÜNDE KAVGA EDİP, ARACINI DAVETLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta katıldığı düğünde kavgaya karışan İbrahim K. (28), otomobiliyle hafif ticari araca çarptıktan sonra aracının üzerlerine sürdüğü davetlileri ezdi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta katıldığı düğünde kavgaya karışan İbrahim K. (28), otomobiliyle hafif ticari araca çarptıktan sonra aracının üzerlerine sürdüğü davetlileri ezdi. Olayda araçtaki 2 kişi ile otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ağcalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğünde halay çekme tartışmasında gelin ve damadın yakınları birbirine girdi. Çıkan kavgaya karışan gelinin yakını İbrahim K. ile Fatih K. (30) dışarı çıkıp 46 ADM 523 plakalı otomobile bindi. İbrahim K. kullandığı otomobil, hafif ticari araca çarpıp davetlileri ezdi. Otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı. Refüje geçen otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile Fatih K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ile Fatih K. ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kısa sürede polis tarafından yakalanan İbrahim K. ile Fatih K. de tedavileri sonrası gözaltına alındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

7 kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, düğünde salonun önünden ayrılmadan otomobil önce park halindeki hafif ticari araca sonra da davetlilerin üzerine ilerliyor. Ayrıca yine görüntülerde; otomobilin çarptığı kişilerin etrafa savrulması, diğer davetlileri aracı durdurmak için peşinden koşması ve refüjü geçtikten sonra otomobil uçuruma yuvarlanması yer alıyor.

DÜĞÜNDE KAVGA EDİP, ARACINI DAVETLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ: 7 YARALI

DÜĞÜNDE KAVGA EDİP, ARACINI DAVETLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ: 7 YARALI

DÜĞÜNDE KAVGA EDİP, ARACINI DAVETLİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ: 7 YARALI

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