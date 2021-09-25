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Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlar konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğünde iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü Gaziantep'te bir düğünde iki grup arasında kavga çıktı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Düğünde iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir düğünde iki grup arasında Kavga çıktı. Kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.
Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yapılan bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kimliği belerilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunun isabet ettiği F.H. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.H'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olaya karıştığı belirlenen bir kişide gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlar konuştu

Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlar konuştu

Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlar konuştu

Düğün yeri savaş alanına döndü! Halaylar sustu, iki grup arasında silahlar konuştu
İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Son Dakika Haberleri
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