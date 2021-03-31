Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı
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Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel
Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açan A.Y.'nin (27) silahından çıkan mermiyle yaralanan kayınpederi Ali Altın (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açan A.Y.'nin (27) silahından çıkan mermiyle yaralanan kayınpederi Ali Altın (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde 25 Mart günü bir tanıdığının düğününe katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı. A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali Altın'ın başına isabet etti. Ali Altın, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Altın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından bir haftadır hastanede tedavisi süren Ali Altın, bugün yaşamını yitirdi. Ali Altın'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ve toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞAFLI


Düğünde damadının tabancasından çıkan kurşunla yaralanan kişi kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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