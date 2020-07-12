Düğünde 'Abi beni bir şey ısırdı' diyen küçük Hamza hayatını kaybetti
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Düğünde 'Abi beni bir şey ısırdı' diyen küçük Hamza hayatını kaybetti

Antalya'da ailesiyle birlikte düğüne giden 11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken zehirli bir hayvanın sokması sonucu hayatını kaybetti.

Düğünde 'Abi beni bir şey ısırdı' diyen küçük Hamza hayatını kaybetti
12.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:05

Antalya'da ailesiyle birlikte düğüne giden 11 yaşındaki çocuk, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken zehirli bir hayvanın sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte düğüne giden Hamza Sertel (11), arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başladı. Daha sonra bir gencin yanına gelen çocuk, 'Abi ayağımı bir şey ısırdı' dedi. Gencin ailesine haber vermesiyle sağlık ocağına götürülen küçük çocuk, buradan da Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fenalaşan Hamza hayatını kaybetti. Küçük çocuğun akrep ya da yılan sokması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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