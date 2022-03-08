Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'de yeni evli bir kadın tarafından sosyal medyada paylaşılan itiraf kısa sürede gündeme oturdu. Severek evlendiği kocasıyla düğünlerinin ardından gerdek gecesine girmeyi bekleyen gelin, otelde başına gelenler nedeniyle adeta kabusu yaşadı.

"GELİNLİĞİME İDRARINI YAPTI"

Genç kadın, otel odasına gittiklerinde eşinden nezaket beklediğini ancak eşinin aşırı sarhoş olması nedeniyle kendisinde olmadığını ve gelinliğine idrarını yaptığını söyledi.

"BERABER BİLE YATMADIK"

Kadın, olayın ardından yeni evli olduğu kocasından tiksinti duyduğunu ve ikisinin aynı yatakta dahi yatmadığını belirtti. Kocasına çok kızdığını belirten kadın, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden yardım istedi. Gönderiyi okuyanlar da çok sayıda yorumda bulunarak, kadına yol gösterdi.