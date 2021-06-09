Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
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Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü

Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, etkili olan sağanakta, düğün salonuna yıldırım isabet etti.

KIRIKKALE'de, etkili olan sağanakta, düğün salonuna yıldırım isabet etti. Patlayan elektrik panosunda çıkan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü

Bağlarbaşı Mahallesi Dr. Ahmet Ay Caddesi'ndeki Ayşe Mine Kazan'a ait düğün salonuna, öğle saatlerinde, sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Elektrik panosu patlarken, çıkan yangın, çalışanlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir, "Elektrik panosuna yıldırım düşmesinin ardından teller birbirine çarptı. Daha sonra panoda patlama oldu. Patlamadan sonra tesisatımız zarar gördü" dedi.


Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü
Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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