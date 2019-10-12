Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı

12.10.2019 23:32

Van'ın Erciş ilçesinde, düğün konvoyunda bulunan minibüsün karşı yönden gelen minibüsle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kına gecesinden dönen konvoyda bulunan Reis Baran yönetimindeki 65 ND 662 plakalı minibüs, TOKİ Kavşağı'nda karşı yönden gelen Ayhan Görgül yönetimindeki 27 BH 202 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, iki sürücü ile araçlarda bulunan Muhammet Coşkun, Fesih Çiçek, Ali Su Çiçek, Nurcan Çiçek, Nazlıcan Çiçek, Yıldız Çiçek, Güler Çiçek, İbrahim Çiçek, İmran Çiçek, Hacer Çiçek, Zühre Çiçek, Hatice Çiçek, Emirhan Çiçek, Esin Çiçek, Fatma Çiçek, Tuncer Yıldırım, Hanefi Kaya ve Serhat Çütürki yaralandı.

Ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA