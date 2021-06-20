Düğün konvoyunda ateş açtı, 1730 lira ceza uygulandı
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Düğün konvoyunda ateş açtı, 1730 lira ceza uygulandı

Düğün konvoyunda ateş açtı, 1730 lira ceza uygulandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açan Barış Ö.'ye 1730 lira idari para cezası uygulandı.

ANKARA'da düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açan Barış Ö.'ye 1730 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün çıkışı oluşturulan konvoyda, 06 MPH 58 plakalı hafif ticari otomobili kullanan Barış Ö. hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Barış Ö.'nün rastgele ateş ettiği anlar, konvoyda ön tarafta giden bir başka kişi tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Barış Ö.'yü  Keçiören'deki evinde gözaltına aldı. İfadesi alınan Barış Ö.'ye '5729 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan 1730 lira idari para cezası uygulandı. Barış Ö. ceza ile birlikte serbest bırakıldı. 


Düğün konvoyunda ateş açtı, 1730 lira ceza uygulandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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