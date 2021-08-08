Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı
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Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı

Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çağlayan köyünde yaşandı. Karakoç köyünde katıldıkları düğünden dönen Mustafa Meral (56) yönetimindeki 60 HN 278 plakalı Fiat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Ayşe Besler (22) camdan çıkarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan; Ali Ensar İlter (3), Tuğba Lale (19), Gani Lale (66) ve Memduha Lale (66) yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Memduha Lale burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı
Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı
Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı
Düğün dönüşü kaza 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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