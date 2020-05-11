Düğüm Salonu film nedir? Düğüm Salonu film konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi! Türk komedi filmi!
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Düğüm Salonu film nedir? Düğüm Salonu film konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi! Türk komedi filmi!

Düğüm Salonu film nedir? Düğüm Salonu film konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi! Türk komedi filmi!
11.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:36

BKM tarafından 2018 yılında yapımı gerçekleştirilen ve vizyona giren Türk komedi filmi Düğüm Salonu hakkında merak edilenler haberimizde. Düğüm Salonu film nedir? Düğüm Salonu film konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi!

Yeni dönem Türk komedi ve eğlence filmleri arasında adından söz ettiren keyifli ve neşe dolu bir film olan Düğüm Salonu herkes tarafından büyük beğeni topladı ve izlendi. BKM tarafından yapımcılığı üstlenen film Düğüm Salonu hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Düğüm Salonu film nedir? Düğüm Salonu film konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi!

DÜĞÜM SALONU FİLM KONUSU NEDİR?

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!...

Senaristliğini Şahin Irmak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül'ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor.

Düğüm Salonu film nedir? Düğüm Salonu film konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi!
DÜĞÜM SALONU FİLM

DÜĞÜM SALONU FİLM KÜNYESİ

Yönetmen: Hakan Algül

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma

Senaryo: Şahin Irmak

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

DÜĞÜM SALONU FİLM OYUNCULARI

Şahin Irmak

İrem Sak

Emre Karayel

Onur Buldu

Gonca Vuslateri

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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