Dudak yarığı hastalarına ünlü oyuncu Joaquin Phoenix örneği

27.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:12

Hacettepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür, dudak damak yarığı olanların bunu dert etmeyerek bu sorunu avantaja dönüştüren ünlü isimleri örnek almalarını önerdi.

Aynı zamanda Dudak Damak Yarıkları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerle bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuruna bağlı ortaya çıkan dudak ve damak yarığı hastalığının, halk arasında "tavşan dudak" olarak bilindiğini söyledi.

Dudak ve damak yarığının bir kısmının kalıtsal, bir kısmının da çevresel faktörlerle ilgili olduğuna işaret eden Özgür, dudak ve damak yarığının 500 bin doğumda bir ortaya çıktığını, herkesin başına gelebileceğini dile getirdi.

Bu sorunla yaşayan çok fazla insan olduğuna değinen Özgür, iyi bir operasyon geçirenlerde bunun farkına bile varılmadığını bildirdi.

Dünyada birçok ünlü ismin bu izleri taşıdığına dikkati çeken Özgür, şunları kaydetti:

"Damak ve dudak yarığı bulunanlar bu durumu fazla dert etmemeli. Vizyonda olan ve milyar dolarlık gişe hasılatı yakalayan bir filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix de dudak yarığı hastası. Dudağındaki yarık izi karakterini güçlendiriyor, o da bu durumu çok iyi kullanıyor. Çok iyi bir karakter oyuncusu. Phoenix dudak yarıklı birisi olmasına rağmen defalarca Oscar'a aday gösterilmiş başarılı bir sanatçı. 2011'deki Altın Küre Ödülleri'nde 'Sınırları Aşmak' filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Bu hastalığı yaşayanlar için pozitif bir durum. Hastaları mutlu ediyor. İzlerin o kadar da önemli olmadığını düşünmelerine yarar sağlıyor."

Pozitif örnekler hastalar için önem taşıyor

Bu pozitif örneklerin diğer hastalar için önemli olduğunu vurgulayan Özgür, oyuncu ve manken Melanie Gaydos'un da iyi bir örnek olduğunu dile getirdi.

Gaydos'un oldukça büyük deformasyonu bulunduğunu, buna rağmen protez kullanmadığını anlatan Özgür, bu ismin de damak ve dudak yarığını avantaja dönüştürerek çok para kazanan ve ünlü bir manken olduğunu belirtti.

ABD'nin yanı sıra Avrupa ve Türkiye'de de çok sayıda dudak ve damak yarığı sorunu yaşayan ünlü isim bulunduğunu ifade eden Özgür, bu sanatçıların dernek fonlarına katkı yaptıklarını kaydetti.

Özgür, ailelerin ünlü kişilerin hayat hikayelerini örnek alarak bu sorunu yaşayan çocuklarına pozitif yaklaşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA