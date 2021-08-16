Son dakika haberleri | Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri | Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı İstanbul Fatih'te dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçinin otomobilleri park ettirmesi kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde, dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakaladı. Yakalanan Y.T isimli şahıs emniyete götürüldü. Değnekçilik yaptığı tespit edilen Y. T. isimli şahsa 652 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs daha sonra, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Son dakika haberleri | Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | Fatih'te değnekçi operasyonu...Değnekçilik anı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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