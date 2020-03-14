Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in Yunanistan'dan gelen lüks yatı, ateşli hastalık şüphesiyle demirlediği Bodrum'da sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yat için limana gelen 18 akaryakıt tankı ise limandan çıkarıldı.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'e ait 110 metre uzunluğunda ve 600 milyon Euro değerinde olan İngiliz bayraklı Radiant isimli ultra lüks motor yatı, akaryakıt almak üzere bu sabah erken saatlerinde Bodrum'a geldi. Lüks yat ateşli hastalık şüphesiyle gözlem altına alındı. Yatın yakıt ikmali için limana gelen 18 akaryakıt tankı limandan gönderildi.

AKARYAKIT VERME İŞLEMİ BAŞLAMADAN DURDURULDU

Yunanistan'ın Kithira adasından Bodrum'a gelen yat, Kumbahçe mahallesindeki Bodrum Cruise Port gemi iskelesine demirledi. Sabah erken saatlerde İzmir'den gelen 18 akaryakıt tankından 3 tanesi içeri girip akaryakıt vermek için hazırlık yaparken gelen talimat üzerine liman tesislerinden dışarı çıkarıldılar. Şalvarağa Caddesi'nde beklemeye başlayan 18 akaryakıt tankerinin şoförü ise ne zaman akaryakıt vermeye başlanacağının bilinmediği söyledi.

"ATEŞLİ HASTALIK GEÇİREN KAPTANDAN NUMUNE ALINDI"

Şoförlerden Mehmet K., şunları söyledi: Sabah erken saatlerinde İzmir'den geldik, yaklaşık 400 bin litre akaryakıt vereceğiz, akaryakıt verme işlemine başlanacağı sırada kaptanın ateşli hasta olduğu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü doktorları tarafından yatta kontrol yapılıp numune alındığını öğrendik. Gemiye yanaşmamamız istendi, gemiden de kimsenin dışarı çıkmasına izin vermiyorlar.

TAHLİL SONUÇLARI BEKLENİYOR

Yatın akaryakıt aldıktan sonra Yunanistan'a ait Flisvos limanına gideceği öğrenildi. Yat kaptanının tahlil sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Al Futtaim ve ailesi tatil için 2013 ve 2014 yıllarında aynı yat ile Bodrum'a gelmişlerdi.