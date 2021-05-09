Dubai'de olduğunu açıklayan Sedat Peker'den yeni video: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası başlattığı video serisinin üçüncüsünü çekti. Yayınladığı videoda Peker, Dubai'de bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.

İstanbul'daki adamlarına ve ailesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan sonra, yurt dışına buluna organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den yanıt gecikmemişti. Youtube kanalında bir video serisine başlayarak ortaya farklı iddialar atan Peker, son paylaşımında da yine farklı farklı konulara değindi.

"DÖNMEYECEĞİM"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde bulunduğunu ifade eden Peker, Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti. Peker, "Benim oraya dönmem artık bundan sonra mümkün değil. Gelmem... Zaten getirmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz alın getirin. Ben kendim gelmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

KİTAPLARIYLA MESAJ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Videolarında çeşitli kitaplarla mesaj veren Peker'in bu videoda ise önünde Mark Winegardner'in 'Baba'nın Dönüşü' isimli kitabı yer aldı. Kitap, Corleoneler isimli mafya ailesinin Soğuk Savaş dönemindeki hikayesini anlatıyor.