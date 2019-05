Dua Lipa, cesur paylaşımıyla yine olay yaratmayı başardı!

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla her daim olay yaratmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı gala gecesinin öncesinde paylaştığı bornozlu fotoğrafı beğeni rekoru kıran Lipa yine durmadı.

"SİLAHLI TEHLİKELİ"

Lipa her daim iddialı ve cesur pozlar paylaşıyor paylaşmasına ama hayranlarından da tam not almayı her daim başarıyor. Lipa sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Silahlı ve tehlikeli" notunu düştü! Lipa'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"NASIL DAVRANACAĞIMI BİLMEZDİM"

Güzel şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu pozuyla hayranlarını mest etmişti. Lipa'nın takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağmıştı. Saçı yapılırken bornozuyla ayna karşısına geçen Lipa bu pozuna, "Eğer saçlarım her gün böyle olsaydı, nasıl davranacağımı bilemezdim" notunu eklemişti.