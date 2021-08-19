Dua Lipa'ya bikinisi küçük geldi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, İbiza tatilden pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bikinisiyle sosyal medyada olay yarattı. İşte detaylar...

Peş peşe yayınladığı şarkılarıyla listelerin zirvesinden inmeyen Dua Lipa'dan tatil pozları geldi. Ailesi ve sevgilisi Anwar Hadid ile beraber Arnavutluk'ta tatil yaptıktan sonra rotayı Ibiza'ya çeviren şarkıcı, havuz başı keyfi yaptı.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, bikinisiyle sosyal medyayı salladı. Farklı bikinisiyle dikkat çeken Lipa'ya binlerce beğeni geldi.

Şarkıcı, küçük gelen bikinisiyle de çok yorum aldı.

Lipa, Türkiye'de yangınlar nedeniyle yayınladığı mesajla Türk halkından övgü almıştı.

Kaynak: Snob Magazin