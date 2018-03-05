DSP'de Görev Değişikliği

Demokratik Sol Partide (DSP), Hikmet Sami Türk'ten boşalan Başkanlık Kurulu üyeliğine Selçuk Karakülçe getirildi.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk'ten boşalan Başkanlık Kurulu üyeliğine, DSP Tüzüğü'nün 23'üncü maddesinin 7. fıkrası gereği Parti Meclisi (PM) Üyesi Karakülçe atandı.

Karakülçe 1966'da doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden veteriner hekim olarak mezun olan Karakülçe, partinin değişik kademelerinde verdiği hizmetlerin ardından DSP İzmir İl Başkanlığı görevine getirildi. DSP 10. Olağan Kurultay'ında PM'ye seçilen Karakülçe, evli ve iki çocuk babası.