DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik nedir?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Genetik, Wuhan, Güncel

DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, ilk çıkış noktası Çin'in Vuhan kenti olan koronavirüsün pandemi olarak nitelendirildiğini duyurdu. DSÖ'nün yaptığı bu açıklamanın ardından "Pandemi nedir?" sorusu en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Peki pandemi nedir? Pandemik hastalık nedir? Pandemi ile ilgili merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

11.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:08
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik nedir?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ölümcül virüsle ilgili korkutan bir açıklama geldi.

DSÖ, yeni tip koronavirüs salgınının pandemi (küresel salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. DSÖ'nün bu açıklamasının ardından Pandemi nedir? Pandemi ne demek? soruları merak konusu oldu.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.

Zaman zaman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni bir tipte influenza virüsü ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik hayvan influenza virüsünün genetik yapısında meydana gelebilmekte veya insan ve hayvan influenza virüslerinin her ikisinin genetik kombinasyonu ile ortaya çıkabilmektedir. Değişimlere bağlı olarak virüs insandan insana kolayca geçiş yeteneği azanabilmektedir. Bu durum, virüsle daha önce hiç teması olmayan, virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının hastalanmasına neden olmakta ve büyük çapta salgınlara yol açabilmektedir. Dünya çapında hızla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, influenza pandemisine neden olabilir.

3 KOŞULU SAĞLANDIĞINDA "PANDEMİK" BAŞLAMIŞ SAYILIR

Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

1-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

2-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

3-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır).

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Kara veba

Kolera

Grip

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