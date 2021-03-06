DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Hans Kluge, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada "2022'nin başında bunların biteceğini tahmin ediyorum" dedi. DSÖ Avrupa Başkanı'nın bu umut veren açıklamasının nedenin ise aşılar ve artan test kapasitesi olduğu tahmin ediliyor.

Alman Bild gazetesine konuşan Kluge, korona mutasyonları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Bu mutasyonların yüzde 50 daha hızlı yayılabileceğini söyleyen Kluge, ciddi hastalık süreçlerine de neden olabileceğini belirtti.

"2022'NİN BAŞINDA BİTECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Herkesin merak ettiği "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna ise Hans Kluge şu sözlerle cevap verdi: "Salgının 2022'nin başında biteceğini tahmin ediyorum Bu, virüsün ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Ancak başka yıkıcı müdahaleler olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. DSÖ Avrupa Başkanı'nın iyimserliğinin nedenin ise aşılar ve artan test kapasitesi olduğu söyleniyor.

AŞI VE PASAPORT AÇIKLAMASI

"Yavaş bir aşılama kampanyası ile ivmeyi kaybederiz. Daha sonra virüs üstünlüğü yeniden kazanabilir. Şimdi Avrupa'daki insanların arkalarına yaslanıp rahatlama zamanı değil" deyip sözlerine şu şekilde devam etti: "Ciddi endişeler var: Bağışıklığın ne kadar süreceği belirsiz. Ayrıca aşı, diğer insanlara virüsün bulaşmamasını garanti altına almıyor. AB Komisyonu, korona aşıları, Kovid hastalıkları ve negatif testleri kaydedecek olan 'dijital yeşil pasaport' için yasa tasarısını 17 Mart'ta sunmak istiyor. Amaç, kısıtlamaları kaldırmanın ve Avrupa'da seyahat etmenin güvenli bir yolunu bulmak. Devlet başkanları ve AB hükümeti, daha önce dijital aşı kaydı planlarını ilerletmeyi kabul etmişlerdi. Korona aşısı olan kişilerin, aşılarını sahteciliğe karşı korumalı bir şekilde Avrupa çapında kanıtlayabilmeleri için teknik gerekliliklerin üç ay içinde yerine getirilmesi gerekiyor."