DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi
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DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

16.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:22
DSÖ, AstraZeneca aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, "Artık aşıların hızlı dağıtımı için gereken tüm parçalara sahibiz ama yine de üretimi büyütmemiz gerekiyor." dedi.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini kaydeden Ghebreyesus, aşıların Güney Kore'deki AstraZeneca-SKBio ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, bugüne kadar aşılara erişimi olmayan ülkelerin nihayet sağlık çalışanlarını ve risk altındaki nüfusu aşılamaya başlayabileceğini ifade etti.

AstraZeneca aşısı, aralarında İngiltere, Hindistan, Arjantin ve Meksika'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkede onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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