DSİ ve AK Parti heyeti muhtarların sorunlarını dinledi Devlet Su İşleri 17.Bölge Müdürü Ayhan Şahna Akköprü ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Devlet Su İşleri 17.Bölge Müdürü Ayhan Şahna Akköprü ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu, Van'ın Edremit ilçesinde bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Edremit'in Köprüler Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen toplantıya Köprüler Mahallesi muhtarı Yusuf Bilgin ev sahipliği yaptı.

Toplantıya katılan muhtarların dile getirdiği sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Akköprü ve Bayramoğlu, notlar alarak sorunların çözümü için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Muhtarların toplantıya ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköprü, DSİ'nin en büyük görevlerinden birinin de üreten insanın ayağına gitmek, ona hizmet etmek ve sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Tarihi Şamran Kanalı'nın değerlendirilmesi konusunda muhtarları bilgilendiren Akköprü, "Kanalın aslına uygun şekilde dokusuna zarar verilmeden daha etkin kullanımı için bir ihale yapacağız. Şamran Kanalı ilk etapta tarihi yapısına uygun olarak, kaynağından başlayıp 18 kilometrelik bölümü restore edilecek. Önce özel kimyasallarla su nakli için sızdırmazlığı sağlanacak ardından da doğal taş görünümlü yapısına uygun restore edilecek. Geri kalan kısmı için de ilerleyen dönemlerde yeni proje yapılabilir. Şu an için bahse konu proje maliyeti 50 milyon lira civarında ve bir aya kadar ihalesinin yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Bayramoğlu ise muhtarların sorunlarına çözüm bulma noktasında parti olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Tarihi Şamran Kanalı için yapılan projenin tarım arazilerinin yanı sıra turizme de katkı sağlayacağını söyleyen Bayramoğlu, kendilerini bahçesinde ağırlayan Bilgin'e teşekkür etti.

Toplantıya, DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış, DSİ İşletme Bakım ve Onarım Şube Müdürü Necati Gürpınar, Edremit Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA