(Drone) Zorkun Yaylası beyaza büründü
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Karla kaplanan Zorkun Yaylası'nın havadan görüntüleri (Drone) Beyaza bürünen çatılar ve çam ağaçları (Drone) Yağan karın kapladığı sokaklar OSMANİYE - Amanoslar'ın Osmaniye sınırları içinde kalan ve 1650 metre yükseklikte yer alan Zorkun Yaylası, yağan karın evlerin çatıları ve ağaçların...
OSMANİYE (AA) - Karla kaplanan Zorkun Yaylası'nın havadan görüntüleri (Drone)
Beyaza bürünen çatılar ve çam ağaçları (Drone)
Yağan karın kapladığı sokaklar OSMANİYE - Amanoslar'ın Osmaniye sınırları içinde kalan ve 1650 metre yükseklikte yer alan Zorkun Yaylası, yağan karın evlerin çatıları ve ağaçların üzerini kaplamasıyla beyaza büründü.