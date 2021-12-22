(Drone) Zorkun Yaylası beyaza büründü - Haberler
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(Drone) Zorkun Yaylası beyaza büründü

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Karla kaplanan Zorkun Yaylası'nın havadan görüntüleri (Drone) Beyaza bürünen çatılar ve çam ağaçları (Drone) Yağan karın kapladığı sokaklar OSMANİYE - Amanoslar'ın Osmaniye sınırları içinde kalan ve 1650 metre yükseklikte yer alan Zorkun Yaylası, yağan karın evlerin çatıları ve ağaçların...

OSMANİYE (AA) - Karla kaplanan Zorkun Yaylası'nın havadan görüntüleri (Drone)

Beyaza bürünen çatılar ve çam ağaçları (Drone)

Yağan karın kapladığı sokaklar OSMANİYE - Amanoslar'ın Osmaniye sınırları içinde kalan ve 1650 metre yükseklikte yer alan Zorkun Yaylası, yağan karın evlerin çatıları ve ağaçların üzerini kaplamasıyla beyaza büründü.

(Drone) Zorkun Yaylası beyaza büründü

(Drone) Zorkun Yaylası beyaza büründü

(Drone) Zorkun Yaylası beyaza büründü

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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