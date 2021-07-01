Drone - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Drone - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Anadolu Ajansı / Ali Atmaca - Haberler | Güncel

Gemilerin selamlama geçişinden detaylar BURSA - (AA) 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde tören düzenlendi.

Gemilerin selamlama geçişinden detaylar

BURSA - (AA) 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde tören düzenlendi. Tören kapsamında Gemlik Körfezi açıklarında bekleyen gemiler gösteri yaparken, bazı balıkçı tekneleri de kıyı şeridinde selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Drone - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Drone - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Drone - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Drone - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca

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