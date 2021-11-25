Dragon Age 4'ün kıdemli kreatif direktörü BioWare'den ayrıldı

BioWare patronu Gary McKay, Goldman'ın ayrılışını personele gönderdiği bir e-postada şu şekilde duyurdu, "Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Matt Goldman'ın BioWare'den ayrılacağını bildirmek için yazıyorum. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırma konusunda anlaştık ve bugün son günü."

McKay, "Matt'in gidişinin sizin üzerinde bit etkisi olduğunu anlıyoruz," diye yazdı ve "oyunun gelişimi, yüksek kaliteli bir Dragon Age oyununa olan bağlılığınızdan feragat etmedik ve BioWare standartlarına uygun olmayan bir oyun göndermeyeceğiz."

"EA'nın yönetici ekibi de dahil olmak üzere, stüdyodaki liderliğe ve vizyonumuzu ilerletmek için bu oyun üzerinde çalışan insanlara güvenimiz sonsuzdur."

Goldman'ın ayrılması için herhangi bir neden sunulmadı, ancak bir EA temsilcisinin bildirdiği üzere "bir sonraki Dragon Age oyununu mükemmel ellerde bıraktığını, stüdyodaki ekibin oyun için vizyonumuzu ileriye taşıyacağını" söyledi.

Goldman, 1998 yılında BioWare'e katıldı ve Dragon Age serisinin yanı sıra Baldur's Gate ve Neverwinter Nights gibi oyunlarda sanatçı olarak çalıştı. Daha sonra 2017'de Dragon Age 4'te yaratıcı lider olarak Mike Laidlaw'dan görevi devraldı

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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