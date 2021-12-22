Dr. Ravza Cihan, 'Kudüs, Müslümanlar için bir turnusol kâğıdıdır'

SAKARYA (Habermetre) - SAÜ İlahiyat Fakültesi Dört kapı Öğrenci Topluluğu, Sakarya İl Müftü Yardımcısı Dr. Ravza Cihan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kudüs Bizim Neyimiz? " konulu bir konferans düzenledi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı konuşmasına katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek başladı. Daha sonra Kudüs'ün, Müslümanların ilk kıblesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, Hz. Peygamber'in (s. a. ) ifadesiyle Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yle birlikte ziyaret için yolculuk düzenlenebilecek üç mescitten biri olduğuna işaret etti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam'daki yerini ve önemini anlatmaya devam eden Prof. Dr. Bostancı İsra Suresi'nin "Kulunu kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürenin şanı pek yücedir" şeklindeki ilk ayetinin Mescid-i Aksa'nın birtakım ilahi ayetleri, tevhid inancını ve peygamberler silsilesini sembolize eden bazı işaretleri bünyesinde taşıdığına da delalet ettiğini belirtti ve Mescid-i Aksa'nın bu yönüyle Allah'ın yeryüzündeki ilahi işaretlerinden biri olduğunu vurguladı. Bostancı: 'Türkiye bütün platformlarda Kudüs davasının yanında'

Konuşmasına Kudüs'ün üç din tarafından da kutsal sayıldığını ifade ederek devam eden Prof. Bostancı, Kudüs'ün Müslümanların yönetimindeyken Hristiyan ve Yahudiler için de barış ve esenlik yurdu olduğunu belirtti. Buna karşın Hristiyan ve Yahudilerin hakimiyeti altındaki duruma değinen Prof. Dr. Bostancı, Kudüs'ün özellikle günümüzde Müslümanlar için baskı ve insan hakları ihlallerinin mutat eylemler olduğu bir yer haline geldiğinin altını çizdi. Daha sonra, Kudüs'le ilgili yeni gelişen meselelere de değinen Prof. Dr. Ahmet Bostancı, istisnaları dışarıda tutulursa birçok Müslüman ülkenin Kudüs konusunu bir yük olarak görmeye başlayıp peyderpey İsrail'le normalleşme sürecine girdiklerini ve Türkiye'nin ise bütün platformlarda Filistin ve Kudüs davasının yanında olduğunu tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

Kudüs meselesine hassasiyet gösterip böyle bir konferans tertip ettikleri için Dört Kapı Öğrenci Topluluğu'nu tebrik eden Prof. Dr. Ahmet Bostancı ilgilerinden dolayı öğrencilere ve SAÜ İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu belirttiği konuşmacı Dr. Ravza Cihan'a teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı. Dr. Ravza Cihan, 'Kudüs, Müslümanlar için bir turnusol kağıdıdır'

Konuşmasına dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı'yı, hocaları ve öğrencileri selamlayarak başlayan Dr. Ravza Cihan, Kudüs'e erken yaşta gitmenin önemine değindi. Daha sonra Kudüs ve Kubbetü's-Sahra hakkında bilgiler veren Dr. Cihan, Kudüs'ün Müslümanlar için bir turnusol kağıdı olduğunu vurguladı. Ardından Kudüs'ün tarihi, ziyaret mekanları ve Filistin meselesinden ziyade öznel bir anlatımla Kudüs'ü anlatacağını ifade eden Dr. Ravza Cihan, Kudüs'ün peygamberler yurdu olduğunu belirterek oradaki peygamberlerin kabirlerini resimlerle anlatarak konuşmasını sürdürdü. Dr. Ravza Cihan, Kudüs konusunda üzerimize düşenlere de değinerek konuşmasını sonlandırdı.

Program, Dört Kapı Öğrenci Topluluğu'nun gerçekleştirdiği çekilişin ardından sona erdi.

Konferans, İlahiyat Fakültesi'nin YouTube kanalından tekrar izlenebilmektedir:

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