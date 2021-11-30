Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak - Haberler
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Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak

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Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak senatoya girmek için yarışacak.

Abd'de yayınlanan The Dr. Oz Show'un sunucusu Mehmet Öz, siyasete girmeye hazırlanıyor. TMZ'nin haberine göre, 61 yaşındaki dünyaca ünlü kalp cerrahı, Pensilvanya eyaletinde muhafazakar partiden senatoya girmek için yarışacak.

CUMHURİYETÇİ PARTİ'DEN ADAY OLACAK

Emekli ABD Senatörü Pat Toomey'nin yerine Cumhuriyetçi aday olarak çıkacak olan Öz, seçim çalışmaları için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yapacağı öne sürüldü. Öte yandan siyasete girmesiyle birlikte ünlü sunucu, önümüzdeki aylarda televizyon programından da çekilecek.

TRUMP'A DESTEK VERMİŞTİ

Seçim döneminde Donald Trump'a destek vermesiyle öne öıkan Mehmet Öz, eski ABD Başkanının Oval Ofis'teki doktoru olarak da biliniyor. Aralık 2020'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.

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