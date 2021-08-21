DPÜ heyetinden Gediz TSO'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DPÜ heyetinden Gediz TSO'ya ziyaret

DPÜ heyetinden Gediz TSO'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yöneticileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yöneticileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Gediz TSO binasında düzenlenen toplantıda Rektör Kazım Uysal'a İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran ile Kütahya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz eşlik etti.

Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk ve yönetim kurulu tarafından karşılanan DPÜ heyetine Gediz'de ticari ve sınai faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Aynı zamanda Kütahya Teknokent Yönetici A.Ş.'nin ortaklarından olan Gediz TSO'nun yönetim kuruluna, Prof. Dr. Ersan Öz tarafından çeşitli konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra toplantının son bölümünde karşılıklı iş birliklerinin nasıl düzenleneceği ve Teknokent'te geleceğe dair neler yapılabileceği üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunan Dekan Cengiz Duran, fakültelerinde iş dünyasına yarar sağlayabilecek yetkin akademik bir insan kaynağı olduğu ve bunun karşılıklı etkileşimlerle her iki paydaşın da kazanabileceği çalışmaların önünü açabileceğine işaret etti.

Toplantı karşılıklı hediye sunumu ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Cimilli İbo Armağan Çağlayan
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DPÜ heyetinden Gediz TSO'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:45:18. #1.16#

title