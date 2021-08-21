DPÜ heyetinden Gediz TSO'ya ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yöneticileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yöneticileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Gediz TSO binasında düzenlenen toplantıda Rektör Kazım Uysal'a İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran ile Kütahya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz eşlik etti.

Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk ve yönetim kurulu tarafından karşılanan DPÜ heyetine Gediz'de ticari ve sınai faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Aynı zamanda Kütahya Teknokent Yönetici A.Ş.'nin ortaklarından olan Gediz TSO'nun yönetim kuruluna, Prof. Dr. Ersan Öz tarafından çeşitli konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra toplantının son bölümünde karşılıklı iş birliklerinin nasıl düzenleneceği ve Teknokent'te geleceğe dair neler yapılabileceği üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunan Dekan Cengiz Duran, fakültelerinde iş dünyasına yarar sağlayabilecek yetkin akademik bir insan kaynağı olduğu ve bunun karşılıklı etkileşimlerle her iki paydaşın da kazanabileceği çalışmaların önünü açabileceğine işaret etti.

Toplantı karşılıklı hediye sunumu ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı