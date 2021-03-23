Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda bitti mi? 23 Mart Doya Doya puan tablosu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?
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Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda bitti mi? 23 Mart Doya Doya puan tablosu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?

23.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:57
Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda bitti mi? 23 Mart Doya Doya puan tablosu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda bitti mi? Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda, 2. sezonuyla da büyük ilgi topladı. Bu kapsamda izleyiciler Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda 2. sezon birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını merak etti. Doya Moda 2. Sezon neden bitti, birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda, 2. sezonuyla da büyük ilgiyle takip edildi. İzleyiciler yeni bölümün yayınlanmaması sebebiyle Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda 2. sezon birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

23 MART DOYA DOYA PUAN DURUMU

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star 23 Mart puan durumu henüz belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

22 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Birben:40

Özde:36

Rümeysa:34

Su:35

Ferdanur:28

Betül:32

22 MART DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM?

All-Star'ın ilk kolyesini Birben Hanım kazanıyor!

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
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