Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda bitti mi? 23 Mart Doya Doya puan tablosu! Doya Doya Moda kim birinci oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda bitti mi? Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda, 2. sezonuyla da büyük ilgi topladı. Bu kapsamda izleyiciler Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda 2. sezon birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını merak etti. Doya Moda 2. Sezon neden bitti, birincisi kim oldu?