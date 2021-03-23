Doya Doya Moda jüri üyeleri 2021! Doya Doya Moda canlı yayın izle!
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Doya Doya Moda jüri üyeleri 2021! Doya Doya Moda canlı yayın izle!

23.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:04
Doya Doya Moda jüri üyeleri 2021! Doya Doya Moda canlı yayın izle!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan 23 Mart Doya Doya Moda All Star canlı izle! TV8 Doya Doya Moda 7. bölüm fragmanı izle! Doya Doya Moda ALL Star jüri üyeleri! Doya Doya Moda jüri üyeleri 2021! Doya Doya Moda canlı yayın izle!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 23 Mart Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 23 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 23 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 23 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Seray Sever,

Uğurkan Erez,

Umut Eker,

Gülşah Saraçoğlu

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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