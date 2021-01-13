Doya Doya Moda Erhan kimdir? Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar instagram hesabı!
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Doya Doya Moda Erhan kimdir? Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar instagram hesabı!

13.01.2021 15:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:52
Doya Doya Moda Erhan kimdir? Erhan Safar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar instagram hesabı!

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 13 Ocak Çarşamba günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan sosyal medyada merak edildi. Peki, Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan kimdir? Erhan Saffar kimdir, kaç yaşında? Erhan Saffar instagram hesabı!

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün 13 Ocak Çarşamba günü Doya Doya Moda kızlarına partnerler eşlik etti. Doya Doya Moda Ceren'in bugün uyumsuzluğun uyumu kombininde ona Erhan Saffar eşlik etti. Erhan Saffar internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Ayşegül'ün partneri Erhan kimdir? Erhan Saffar kimdir, kaç yaşında? Erhan Saffar instagram hesabı! sorularının cevapları!

ERHAN SAFFAR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmasına konuk olan Erhan Saffar manken ve erkek modellik yapmaktadır. Giyim markalarında modellik yapan Eehan Saffar, büyük markalarda özellikle takım elbise mankenliği yapmaktadır. Erhan Saffar Can Yunus Çetinkaya gibi modacıların defilelerinde de modellik yapmaktadır. Erhan Saffar ayrıca kliplerde ya da yapımlarda oyunculuk da yapmaktadır.

DOYA DOYA MODA ERHAN SAFFAR İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda Erhan sosyal medyada büyük ilgi çekti Doya Doya Moda Erhan Saffar instagram hesabı @erhansaffar adresinde fotoğraflarını paylaşıyor!

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